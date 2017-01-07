Muğla'da Fırtına

Muğla'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.



Alınan bilgiye göre, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle elektrik telleri üzerine devrilen ağaçlar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.



Görevliler, kopan tellerin onarımını yaptı, elektrik tellerine yakın olan ağaçların dalları budandı.



Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın gece boyunca zaman zaman 110 kilometre, ortalama 80 kilometre hızla estiğini bildirdi.