Muğla'da Fetö/pdy Soruşturması

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen bir öğretmen gözaltına alındı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda meslekten ihraç edilen öğretmen H.R'yi (36) gözaltına aldı. Zanlının evindeki aramalarda, elektronik cihaz ve evraklara el konuldu. H.R'nin Aksaz Deniz Üssü'nde görevli eşi Y.R. de meslekten ihraç edilmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul'a gönderilmişti.



H.R, Terörle Mücadele Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından Muğla'ya sevk edildi.