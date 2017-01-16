Muğla'da Fetö/pdy Soruşturması

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe ilçesinde yapılan operasyonla eski Zaman Gazetesi sorumlusu A.B. ile özel bir şirkette çalışan T.G. ve H.D. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında ele geçen çeşitli materyallere incelenmek üzere el konuldu.