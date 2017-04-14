Muğla'da Fetö/pdy Operasyonu

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.



Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muğla'nın Milas ilçesi ile İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.



Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.