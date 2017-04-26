Muğla'da Fetö Operasyonu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, öğretmenlikten ihraç edilen bir kişi gözaltına alındı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.



Operasyonda, daha önce öğretmenlikten ihraç edilen Demet Ü. (40) evinde gözaltına alındı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Öte yandan, şüphelinin feshedilen Aktif Eğitim-Sen Muğla Şubesi Başkanı olan eşinin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı ve bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi.