Muğla'da Ev Yangını

Muğla'nın Menteşe İlçesi'ndeki bir ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.



Akbük Mahallesi'nde Ali Çelikoğlu'na ait tek katlı müstakil evde, bugün öğle saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Mahalle sakinlerinden Can Kaymak, "Evin içini cayır cayır yanarken görünce hemen durumu yetkililere bildirdik. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Kıvılcımlar ormanlık alana sıçrasaydı daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.