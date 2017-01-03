Muğla'da Ev Yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangında evin ikinci ve üçüncü katı kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 1216 Sokak'ta İhsan Aytanç'a ait 3 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bildirdi.



Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale edip, çevredeki evlere sıçramaması için önlem aldı.



Ekiplerin, yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında, evin ikinci ve üçüncü katı kullanılamaz hale geldi.



Öte yandan, evin yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.