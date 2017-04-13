Muğla'da Deprem

Muğla Ula'da saat 19.22'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'da Deprem

Muğla Ula'da saat 19.22'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

(İHA)

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Deprem, Muğla, Ula