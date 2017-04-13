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Muğla'da Deprem
Muğla'da Deprem
Muğla Ula'da saat 19.22'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
13 Nisan 2017 Perşembe 19:46
Muğla
Ula
'da saat 19.22'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
(İHA)
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[9497064] İHA
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