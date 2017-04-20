Muğla'da Dans Gösterisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte, Ukrayna Aenita dans ekibi ile üniversite öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu ve Gençlik Araştırma Merkezi ve Gençlik Araştırma Toplulu işbirliğinde dans ve halk oyunları gösterisi düzenlendi.



MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Ukrayna Aenita ekibi yöresel dans oyunlarının yanı sıra şarkılar seslendirdi. Programda, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri Zeybek Gösterisinin ardından çeşitli illere ait halk oyunları oynadı.



Öğrencilerin Türk bayrağı açıp Atatürk resminin sahnede yer alması esnasında salondakiler ayağa kalkarak bir süre alkışladı.



Ukrayna'dan getirilen ekmek, bereket getirmesi amacıyla dans ekibi tarafından MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar'a verildi.



Program sonunda Rektör Prof. Dr. Harmandar, Ukrayna Gençlik, Aile ve Çocuk Daire Başkanı Ludmila Dorokhina'ile Ukrayna dans ekibi sanat yönetmeni Aleksandra Tkachenko'ya çiçek ve plaket takdim etti. Dorokhina ile Tkachenko ise Harmadar'a yöresel ürünler hediye etti.



"Sanatta birbirimize çok benziyoruz"



Rektör Prof. Dr. Harmandar, programın sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna'nın iki dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.



Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Harmandar, "Halk oyunları ekibimiz burada Türkiye'nin bir mozaik olduğunu ve her toplumun kardeş olduğunu anlattı. Ukrayna ekibinin gösterileri de bizim halk oyunlarımıza yakın. Biz sanatta birbirimize çok benziyoruz." dedi.



Öte yandan, Ukrayna dans ekibinin 5 gün Muğla'da kalacağı ve çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.