Muğla'da CHP'de Buruk Sevinç, AK Parti ve MHP İse Memnun

MUĞLA genelinde kesin olmayan sonuçlara göre referandum da yüzde 69.3 'hayır', yüzde 30.7 'evet' oyu çıktı. 30 büyükşehir arasında en fazla 'hayır' oyunun çıktığı Muğla'daki CHP'liler, ülke geneli sonuçları nedeniyle buruk sevinç yaşadı. Buna karşın AK Parti ve MHP sonucu sevinçle karşıladı. İş dünyası ise yeni dönemin ekonomiye odaklı olmasını diledi.



Referendumun ardından değerlendirme yapan CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, Muğla seçmeniyle gurur duyduğunu belirterek, "Ülkesini ve geleceğini belirleyecek karara hayır dedi. 30 büyükşehir arasında en yüksek hayır oyu ilimizde çıktı. Seçmenimiz sağduyuya hakim ve elini vicdanına koyarak oyunu kullandı. Tek bir olay yaşanmadı. Parti kimliğimizi bir kenara bırakarak seçim çalışması yürüttük. Köyceğiz, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerindeki belediyeler AK Partili. Köyceğiz'de hayır oyu, ezdi geçti. Sahada bütün seçim süreciyle 70 gündür çalışan, görevi bizimle paylaşan tüm yoldaşlarıma ve bizleri çıktığımız bu yolda yalnız bırakmayan Muğla halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Türkiye'nin ekonomisiyle, idaresiyle, sanayisiyle ve her şeyden önemlisi demokrasisiyle daha güçlü bir ülke olacağını belirtti. Mete, "Milletçe sandıklara giderek anayasa değişikliğini oyladık. Her vatandaşımız kendi düşüncesine uygun olarak görüşünü ifade etti. Ne mutlu ki milletimizin kararı aydınlık ve güçlü bir Türkiye'den yana oldu. Yarınlara güvenle bakabildiğimiz, krizlerin olmadığı, güçlü bir yönetim ile idare edilen bir ülke hayaline milletimiz evet dedi. Türkiye artık ekonomisiyle, idaresiyle, sanayisiyle ve her şeyden önemlisi demokrasisiyle daha güçlü ve daha istikrarlı bir ülke olacak. Verilen bu karar yarınlarımızın daha güzel ve aydınlık olmasına vesile olacak. Tarihi karara imza atan aziz milletimize saygılarımı sunuyorum. Sandığa giderek demokrasinin gereğini yerine getiren her bir Muğlalı hemşerimize teşekkür ediyorum. Verilen karar her ne olursa olsun; huzur ve barış içerisinde geçen halk oylamasında hiçbir olumsuz durumun yaşanmamasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kampanya boyunca kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza anayasa değişikliği hakkında bilgi veren teşkilat mensuplarımıza ve seçim süresince görev yapan tüm kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz ise, "Genel başkanımızın talimatları doğrultusunda seçim çalışmalarını yürüttük. Sonucun vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş da referandum sonrası değerlendirmesinde şunları söyledi:



"Referandum öncesi piyasalarda bir belirsizlik ve durgunluk hakimdi. Gerçekleştirilen halk oylamasıyla bu belirsizlik sona erdi. Referandumda evet çıkmasıyla Türkiye'de yeni bir dönem başladı diyebiliriz. Bu yeni dönemin ekonomiye odaklı bir dönem olması en büyük beklentimiz. Referandumda çıkan karar ile bürokrasinin azaldığı ve iş dünyasının önünün açıldığı yeni bir dönemin başlamış olduğunu temenni ediyoruz. Bu sonucun iş alemi başta olmak üzere tüm Türk halkı için hayırlı olmasını diliyorum."



- Muğla