Muğla'da "Bizimle Dans Et Otizmi Fark Et" Etkinliği

Muğla'da otizme dikkat çekmek amacıyla Muğla Zihinsel Engelliler Derneği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bizimle dans et otizmi fark et" etkinliği yapıldı.



Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen engelliler ve aileleri, üniversite öğrencileri, otizme dikkati çekmek için çalan müzikler eşliğinde dans edip eğlenirken boyadıkları ellerini beyaz duvara bastı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, otizm konusunda farkındalık yaratmak için engelliler ve aileleriyle etkinlikler düzenlendiklerini dile getirdi.



Büyükşehir Belediyesi olarak 3 ilçede farkındalık eğitimleri verdiklerini belirten Gürün, "Engellilerle ilgili en önemli problem toplumun farkındalık seviyesinin düşük olması. Ama Muğla'da farkındalık Türkiye ortalamasının üstünde. Otizm ailelere çok önemli sorumluluklar yüklüyor. Bu nedenle toplumun her kesimi bu çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmaya gayret etmeli." dedi.



Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de kentte engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Gümüş, amaçlarının engellilerin kendilerini diğer vatandaşlardan farksız hissetmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.



Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mine Gökcan ise otizmin sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir genel gelişim bozukluğu olduğunu ifade etti.



Etkinlikte, otizmli çocuklar üniversite öğrencileri ile müzik eşliğinde dans gösterileri sundu. Aileleri ile şenlik alanına gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan özel aktivite ve oyunlarla eğlendi.



Etkinliğe Muğlaspor'lu futbolcularda destek verirken sporcular, engelli çocuklarla müzik eşliğinde dans etti.