Muğla'da "Birliğimiz, Dirliğimiz, Türkülerimiz" konseri düzenlendi.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda, şef Seval Işıklı yönetiminde iki bölümden oluşan konserde koro ve solistlere, 15 kişilik TRT saz sanatçıları ile Ege, Adnan Menderes ve Cumhuriyet üniversiteleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının bağlama, zurna, gitar, bateri, kaval, klarnet, kanun ekibi eşlik etti.



Konserde koro ve sanatçılar, "Şen Olasın Ürgüp", "Armut Ağacı", "Köyceğiz Yolları", "Şu Kışlanın Kapısına" gibi sevilen türküleri seslendirdi. Salonu dolduran vatandaşlar da türkülere eşlik etti.



Programda, Kerimoğlu türküsü ile zeybek gösterisi de yapıldı. Gösteri sonunda Türk bayrağı açıldı. Bu sırada salonda bulunan vatandaşlar oyunu uzun süre ayakta alkışladı.



Etkinlik sonunda gecenin onur konuğu Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu sahne aldı. Konsere yoğun ilgi gösterenlerin birçoğu salon dışında kaldı. Dışarıdaki vatandaşlar için konser dev ekranlarda gösterildi. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Eroğlu, beğenilen türkülerini izleyenler eşliğinde yorumladı.



Konseri takip eden Vali Amir Çiçek, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, türkülerin birlik ve beraberliğin çığlıkları olduğunu söyledi. Konseri düzenleyenlere teşekkür eden Çiçek, sanatçı Eroğlu'nun adeta kulakların pasını sildiğini ifade etti.



Eroğlu ise Muğla'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Vali Çiçek ile MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Eroğlu'na çiçek ve plaket verdi.



Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, daire müdürleri, öğretim üyeleri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.