Muğla'da Amir Ateş Özel Konseri Düzenlendi
Muğla'da Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserlerinin bestecisi Amir Ateş, özel konserle anıldı.
Muğla'da Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserlerinin bestecisi Amir Ateş, özel konserle anıldı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda düzenlenen Amir Ateş özel konserinde sanatçının Muğla için bestelediği eserlerde seslendirildi.
Şef Erhan İşseveroğlu yönetiminde iki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde besteleri Amir Ateş'e ait olan "Ben seni unutmak için sevmedim", "Aşkın dikenler gibi kaldı kalbimde", "İçimde bir dertli bülbül", "Yaşıyorsan gel şükret", "Seni ben unutmak istemedim ki", "Bir hicazkar şarkıdır", "Yıllar yılı uslanmadı", "Çamlıca yolları" şarkıları seslendirildi.
Konserin İkinci bölümünde ise TRT sanatçısı Yıldırım Bekçi besteleri Amir Ateş'e ait "Değişmem İstanbul'u", "Bir İstanbul şarkısı", "Gönül defterinde borcu olanlar", "İstemem gülmesin artık bana talih yüzünü", "Üzme beni ne olur suskun durarak öyle", "Bir kış günü çöllerde nilüfer açarsa", "Kucaklıyor Akdeniz'i kollarıyla sapasağlam", isimli eserleri seslendirdi.
Konser sonunda Muğla Valisi Amir Çiçek, bestekar ve sanatçı Amir Ateş ile Yıldırım Bekçi'ye plaket ve çiçek takdim etti.
Daha sonra konuşan Vali Çiçek, gecede sanatçının Muğla için bestelerini dinlemekten keyif aldığını söyledi.
Muğla'nın sevginin, barışın, kahramanların ve birliğin yeri olduğunu belirten Çiçek, "Bestekar Amir Ateş'e müziğe katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Gecenin sonunda Amir Ateş de kendi bestelediği üç eseri seslendirerek katılanlara teşekkür etti.