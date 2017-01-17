Muğla'da Akıllı Durak Uygulaması

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çağın gerekliliklerine uygun çözümler üretme adına başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Muğla genelinde ilk etapta Menteşe, Bodrum, Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde muhtelif bölgelere konuşlandırılacak akıllı duraklarda, otobüs kaçta gelecek ve nereye gidecek bilgileri yer alıyor.



Yeni uygulama ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "İlk etapta Menteşe ilçemizin 7 farklı noktasına akıllı duraklarımızı konuşlandırdık. Akıllı Durak uygulamamızla Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Stadyumu, Pazaryeri (Hastane Durağı), Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önü, 2 Nolu Ek Hizmet Binası önü, Rüya AVM önü ve Kötekli KYK önünde hizmet sunmaya başladık. 2. etap sonunda ise il genelindeki akıllı durak uygulamamız Bodrum, Milas, Marmaris ve Fethiye ilçeleriyle devam edecek. Belediye otobüslerinin yanı sıra Özel Toplu Taşıma Araçlarının (ÖTTA) hizmet sunduğu güzergah ve bölgelere zamandan tasarruf sağlayan dijital rahatlık getiriyoruz" denildi.



Açıklamada, "Duraklarda yeni nesil led ekranlar yer alıyor. Bu ekranlarda durağa o anda yaklaşmakta olan araçlar ayrıntılı olarak görülebiliyor. Hangi otobüs kaç dakika sonra burada olur? Gelen otobüs nereye gidecek? İşte bu sorulara akıllı durak uygulamamızla cevap veriyoruz. GPS sistemiyle durak ve otobüs arasında anlık bilgiler alınıyor; kısa aralıklarla güncellemeler yapılıyor ve uygulamayı tüm ilçelerde faaliyete geçirmek için çalışmalar devam ediyor" - MUĞLA