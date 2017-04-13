Muğla'da Ağa Takılan İki Caretta Caretta Kurtarıldı

Muğla'daki Alagöl'de aynı balık ağına takılan iki caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi (DEKAMER) yetkilileri tarafından kurtarıldı.



Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan Alagöl'de tekne turuna çıkan vatandaşlar, aynı balık ağına takıldığı için yüzemeyen biri dişi, diğeri erkek iki caretta caretta gördü. Durumu DEKAMER'e bildiren vatandaşlar, yetkililer gelene kadar yaklaşık yarım saat bölgeden ayrılmadı.



Olay yerine ulaşan DEKAMER yetkilileri, caretta carettaları sudan çıkararak, bota aldı. Dolaştıkları ağ kesilen caretta carettalar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.