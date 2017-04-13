Muğla'da 5 şiddetinde deprem... Deprem anı kameralara böyle yansıdı



MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın çevre ilçelerinde Aydın'ın Bozdoğan ve çevresinde de hissedilirken depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Saat 19: 22'de yaklaşık 5 kilometre derinlikte meydana gelen depremden yaklaşık 45 dakika önce Muğla Datça'da 2.1 şiddetinde sarsıntı kaydedildi.