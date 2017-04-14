Muğla'da 5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.22'de merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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