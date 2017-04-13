Muğla'da 5.3 Büyüklüğünde Deprem

Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem(Tür: Yurt)

Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem

(Tür: Yurt)

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Deprem, Muğla