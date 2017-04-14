Muğla'da 5.0 Büyüklüğündeki Depremden Sonra 35 Artçı Sarsıntı
MUĞLA'da merkez üssü Ula İlçesi'nin Kavakçalı Mahallesi olan, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde depremin ardından bu sabaha kadar 35 artçı sarsıntı oldu.
MUĞLA'da merkez üssü Ula İlçesi'nin Kavakçalı Mahallesi olan, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde depremin ardından bu sabaha kadar 35 artçı sarsıntı oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, daha büyük bir depremi kısa sürede beklemediğini söyledi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkezi üssünü Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Kavakçalı Mahallesi olarak saptadığı Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki deprem, dün saat 19.22'de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yüzeyde olduğu için Ula ve Köyceğiz başta olmak üzere Muğla'nın tüm ilçelerinde şiddetli hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer depremde herhangi bir hasarın oluşmadığını bildirdi.
Muğla'daki 5.0 büyüklüğündeki depremi değerlendiren İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Daha önce, bu deprem ocağına yalnızca 4 kilometre ötede, deniz içinde 4 Ağustos 2004 ile 2010'da 4.2 büyüklüğünde depremler oldu. Uzaydan yapılan ölçümlere dayanarak, doğudan gelen itmenin de etkisi altında Batı Anadolu'nun yılda ortalama 6 santim hızla güney-batıya (Girit'e doğru) doğru kaçarken, Bodrum-Marmaris-Fethiye'nin saat yönünün tersine döndüğü kanıtlandı. Bunlar güney batı Anadolu'daki depremler ile kırıklı yapıyı oluşturdu. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultuları olan yaşlı kırıkların 50 ile 100 kilometre boylu olması, depremlerin üst eşik değerini 7.1 ile sınırlandırdı. Doğu-Batı yönlü kırık boylarının 150 kilometreye dek ulaşması ise, Menderes, Gediz göçüntülerinde oluşabilecek en büyük deprem büyüklüğünü 7.3 ile sınırlandırıldı. Dolayısıyla Batı Anadolu'da geçmişte ne 8.0, ne 7.5 büyüklüğünde deprem görülmemiş, olmayacaktır" diye konuştu. Ula'da dün olan depremden daha büyüğünü kısa sürede beklemediğini söyledi.
Öte yandan Muğla merkez ve çevre ilçelerinde hissedilen, merkez üssü Ula'nın Kavakçalı Mahallesi olarak açıklanan 5.0 büyüklüğünde depremin ardından, bugün saat 07.54'e kadar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre en büyüğü 2.4 olan toplam 35 artçı sarsıntı meydana geldi.
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