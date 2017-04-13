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Muğla'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem
Muğla'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem
Muğla'nın Ula ilçesinde saat 19.22'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.
13 Nisan 2017 Perşembe 20:19
Muğla'nın Ula ilçesinde saat 19.22'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.
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