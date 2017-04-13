Muğla'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem

Muğla'nın Ula ilçesinde saat 19.22'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Muğla'nın Ula ilçesinde saat 19.22'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>