Muğla'da 45 Fetö'cü Polis Açığa Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Muğla'da 45 polis açığa alındı.



Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin olarak sabah saatlerinde 81 il ve ilçelerinde 8 bin 500 polisle eş zamanlı olarak başlayan eş zamanlı operasyon neticesi Muğla'da da çeşitli adreslerde çalışma yapıldı. Operasyon kapsamında Muğla'da 45 polisin açığa alındığı öğrenildi. - MUĞLA