Muğla'da 4 Gündür Kayıp Kişi Bulunamıyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 73 yaşındaki Veli Arslan'ı arama çalışmaları sürüyor.



Dalaman Şerefler Mahallesinde oturan 73 yaşındaki Veli Arslan, 14 Nisan Cuma günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.



Arslan'ın ailesi durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.



Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri dün sabah saatlerinde bölgede arama başlattı.



Bölgede süren arama çalışmalarında hala ulaşılamayan Arslan'ın bulunması için Jandarma ekipleri, iz takip köpekleri ile AFAD ekipleri, Dalaman Buzmar mevkisinde çalışmalarını genişletti.



Ekipler özellikle dağlık ve ormanlık alanlarda her alanı kontrol ederek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Ekiplere bölgede yaşayan ilçe sakinleri de yardım ediyor.