Muğla'da 2 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Muğla'da hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından aranan zanlı, Bayır Mahallesinde jandarma ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ferdi Ç'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.



Şüphelinin Menteşe ilçesi Bayır Mahallesinde fırıncılık yaptığını tespit eden ekipler, Ferdi Ç'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.