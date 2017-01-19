Muğla'da 147 Bin 500 Öğrenci Karne Alacak

İlk ve orta dereceli okullarda 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi 20 Ocak'ta sona erecek. Yarılı tatili 5 Şubat 2017 tarihinde sona erecek. Muğla genelinde 750 okulda 10 bin 483 idareci ve öğretmen tarafından 147 bin 522 öğrenciye eğitim ve öğretim veriliyor. Okullarda ikinci yarıyıl tatili 9 Haziran 2017 Cuma günü başlayacak. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü start alacak.



2016-2017 eğitim ve öğretim yarıyıl tatili nedeniyle karne törenleri düzenlenecek. Menteşe İlçesinde Vali Amir Çiçek'in de katılması beklenen karne töreni Menteşe Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip lisesinde düzenlenecek. Törende 15 Temmuz demokrasi ve şehitler günü film gösterimi, öğrenci konuşması, Ney dinletisi, Halk oyunları gösterisi, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci konuşması, Vali amir çiçek konuşması ve ardından karneler dağıtılacak. - MUĞLA