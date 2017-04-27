Muğla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timi Davasına Tanık Ifadelerile Devam Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi. O gece polis ile darbeci askerlerin, önünde çatışmaya girdiği yakındaki otelin güvenlik görevlisi olan ve tanıklık yapan Sefa Toskar, kamuflajlı birisinin botuyla kendisini tekmeledikten sonra Cumhurbaşkanı'nı kastederek ona hizmet etmemesi gerektiğini söylediğini anlattı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına, Muğla 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonu olarak düzenlenen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Toplantı Salonu'nda devam edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de müdahillik talebi kabul edilen davanın dördüncü gündeki duruşmasında, mahkeme heyeti, ilk olarak tanıklardan Sefa Toskar'ı dinledi.



KORUMA POLİSLERİNİN BAŞLARINA SİLAH DAYAMIŞLAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Grand Yazıcı Club Turban Oteli'nin yakınındaki, çatışmanın başladığı Casa de Maris otelinin güvenlik görevlisi Toskar, "Helikopterlerin, Cumhurbaşkanı otelden ayrıldıktan sonra geldiğini tahmin ediyorum. Helikopterden ateş edildi. Cumhurbaşkanın koruma polisleri araçtan silahlarını ve çelik yeleklerini aldılar. Polis beni 19 numaralı toplantı odasına götürüp kapıyı üzerime kilitledi. Dışarıda bir süre çatışma sürdü. Gelen seslerden korumayı rehin aldıklarını anladım. Benim bulunduğum odanın kapısına ateş ettiler. Odadaki lavaboya kendimi kilitledim. İçeri girdiler, beni cumhurbaşkanı sandılar ve çık dışarı dediler. Kapıya 4 el ateş ettiler. Çık deyince niye çıkmıyorsun it dedikten sonra biri yumruk attı. Kendimi bir anda yerde bulduktan sonra botla tekmeledi ve silahın dipçiğiyle vurmaya başladı. Sayın cumhurbaşkanımızı kastederek 'Ona hizmet etmeyeceksin' dedi. Ben de kimseye hizmet etmediğini, güvenlik görevlisi olduğumu söyledim. Kapının önündeki polislerin kafalarına silah dayadılar. Bahçeye götürdüler. Ellerimize plastik kelepçe taktılar. Polis Burak Güzel'e, Cumhurbaşkanının yerini sordular. Bilmiyorum deyince botla kafasını sıkıştırdılar. Siz misiniz Cumhurbaşkanı koruyacak diyerek dalga geçtiler. Bizi bırakıp helikoptere doğru yöneldiklerini gördüm. Herkes olayın şokundaydı. Otele geçtim ve plastik kelepçeyi kestim. Gelen ambulansı çatışmanın olduğu villaya götürdüm" dedi.



Duruşma diğer tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.