Muğla CHP'den Marmaris'te 2'inci Gün Eylemi

CHP'lilerin ülke genelinde gerçekleştirdiği "Ayağa kalkıyoruz' eylemi, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde de 2'inci gününde tekrarlandı.



Marmaris kent merkezinde bulunan Eşref Girginç aile çay bahçesinde bugün saat 17.00'de bir araya gelen CHP'li grup, "Ayağa kalkıyoruz' eyleminin 2'incisi gerçekleştirildi. Vatandaşlarla bir araya da gelen grup, görüş alışverişinde bulundu. Eylem öncesi polisin park etrafında güvenlik önlemi aldığı görüldü. Polis, şüpheli gördükleri kişileri kontrol etti. 'Türkiye'yi seviyorum hayır diyorum' yazılı tişörtleriyle partililer, ellerinde 'Darbeye, diktaya, egemenliği halktan alıp saraya veren anayasaya karşı ayağa kalkıyoruz', 'Ülkemizin geleceği için ayağa kalkıyoruz' ve 'Ülkemiz seviyorum anayasaya hayır diyorum' yazılı dövizler taşıdı. Grup, saat 17.00'de ayağa kalkarak 1 dakika sessizce bekledi. Ardından oturarak "Anayasaya hayır" sloganı atarak alkışlarla tempo tutuldu. Parktan dışarı çıkarak kaldırımda bekleyen grup, yoldan geçenlere "Oyunuza hayır kullanın" dedi.



Marmaris CHP Kadın Kolları Başkanı Dilay Uçar, "Türkiye'deki tüm insanların ayağa kalmasını istiyoruz. Başkanlık sistemine ve dikta rejimine hayır diyoruz" dedi. Çay bahçesinde bir süre oturup çay içen grup, daha sonra sessizce dağıldı.