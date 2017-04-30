Muğla Caretta Carettalarla Yüzdüler

Caretta carettalarla yüzdüler



MUĞLA'nın Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi İztuzu Kumsalı'nda toplanan 453 yüzücü, "Caretta carettalarla birlikte yüzüyorum" sloganıyla düzenlenen yarışlarda mücadele etti. Yarışlarda genel klasmanda erkeklerde Uğurcan Özer, kadınlarda Nilay Erkol birinci oldu.



İztuzu Kumsalı'nın Boğazağzı Mevkii'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Dalyan Açık Su Yüzme YarışlarIarı'na Türkiye'nin 81 ile ile Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Yunanistan ve İtalya'dan 13-88 yaş arası yüzücüler katıldı. Organizasyon komitesinde; Dalyan Spor Kulübü, Muğla Ticaret Odası, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca Belediyesi ve Ortaca Dalyan Turizm Derneği yer alırken, 453 katılımcı arasında kadınların çoğunlukta olması dkkat çekti. "Caretta carettalarla birlikte yüzüyorum" sloganıyla düzenlenen yarışlar için sabah saatlerinde kayıtlarını yaptıran yüzücüler, ayaklarına çiplerini taktıktan sonra start verilmesini bekledi. Yarışmalarda 8 hakem görev alırken, yüzücülerin can güvenliği için 7 motorlu tekne ile 3 tur teknesi hazır bekletildi. Plajda jandarma ekipleri, denizde de deniz polisi botlarla, dalgıç polisler de deniz altında tedbir aldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Sahil Güvenlik ekipleri de hazır bekletildi. Organizasyonda genel klasmanda erkeklerde Uğurcan Özer, kadınlarda ise Nilay Erkol birinci oldu. Yarışlara katılan 88 yaşındaki Levent Aksüt ise yarışmacılar ve seyircilerden büyük ilgi gördü.



"HEDEF TURİZM 12 AYA YAYMAK"



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş, bölge turizmini 12 aya çıkarmayı hedeflediklerinin belirtip, "Bu tür organizasyonların bölge turizmine büyük katkı sağlamakta. Dalyan'da 17 otelde boş yer yok. Çarşıda'da büyük bir hareketlilik göze çarpıyor. Üç gün de olsa ölü sezonda böyle bir hareketlilik turizmcimize hem moral oluyor hem de sezonun uzamasını sağlıyor. Bu tür organizasyonlara MUTSO olarak sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz. Önemli olan nihai hedefimize ulaşmak. Bu hedef de 12 ay turizm yapılabilen bir Muğla oluşturmak" dedi.



CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik de turizm sezonunu öne çekmek istediklerine dikkati çekip, Kasım ayında da düzenleyecekleri koşu etkinliği ile sezonu uzatmayı hedeflediklerini söyledi.



Erkekler genel klasman birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü engelli sporcusu Uğurcan Özer yarışlara geçen yılda katıldığını vurgulayıp,



"Gelecek yıl da katılacağım.Yarış çok güzeldi. Çok eğlendim. Caretta carettalarla birlikte yüzmek çok güzeldi. Birkaç tanesine rastladım. Onlar çok hızlılar ve çok güzeller" dedi.



18 yaşındaki milli yüzücü Nilay Erkol "Normalde 14-18 yaş kategorisinde yüzüyordum. Bugün ise genel klasmanda hem kadınlar hem tüm yüzücüler arasındaki değerlendirmesinde birinci oldum. Yarışlara ikinci katılışım. Geçen sene de birinci olmuştum. Çok güzel bir organizasyon. Milli bir yüzücüyüm ama Dalyan'ın tanıtımı açısından bu yarışa katılmaya önem veriyorum. Benim için antrenman gibi oluyor hem de caretta carettalarla birlikte yüzmek çok güzel" diye konuştu.



Yarışları izleyen Muğla Valisi Amir Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm açısından kriz olarak adlandırılan dönemin fırsata çevrilmesi gerektiğin ibelirtip, "Dünyaca meşhur İztuzu Plajı aynı zamanda Dalyan, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman turizm destinasyonunda önemli bir yerdir. Bu yarışları burada düzenlememizin nedeni caretta carettaların üreme alanı olan İztuzu Plajı'nda insanlara güzel algılar oluşturmak. Bu sporlarla birlikte bölgedeki birliği, doğa ile insan sevgisiyle kaynaştırmayı sağlıyoruz. Turizmi canlandırmak istiyoruz. Sadece deniz, kum, güneş değil, aynı zamanda da tarihi ve doğasıyla da turizmi sadece 6 ay değil 12 aya yaymak istiyoruz." dedi.



Yarışların ardından Dalyan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle, dereceye giren yüzücülere madalya ve kupaları verildi.