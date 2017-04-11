Muğla-Bollywood Buluşması
Muğla-Bollywood buluşması Hindistan'ın turizm, düğün ve sinema filmi sektöründeki önemli firmalarından Island grup Başkanı Aman Bhatia Muğla'da düğün ve sinema sektöründe yapabilecekleri çalışmaları görüşmek için Yılmaz Erdoğan'ın Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki film platosuna geldi.
Muğla-Bollywood buluşması
Hindistan'ın turizm, düğün ve sinema filmi sektöründeki önemli firmalarından Island grup Başkanı Aman Bhatia Muğla'da düğün ve sinema sektöründe yapabilecekleri çalışmaları görüşmek için Yılmaz Erdoğan'ın Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki film platosuna geldi.
MUĞLA - Hindistan'ın sinema, turizm ve düğün alanında faaliyet gösteren önemli firmalarından Island grup başkanı Muğla'nın özellikle Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman yöresinde yapabilecekleri çalışmaları görmek ve ikili görüşmeler yapmak için Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği ve Muğla Ticaret Sanayi Odası'nın davetlisi olarak Muğla'ya geldi.
Sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'in Döğüşbelen mahallesinde oluşturdu film platosunda gerçekleşen toplantıya Muğla Valisi Amir Çiçek, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman Kaymakam ve Belediye Başkanları, Muğla ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, Yılmaz Erdoğan ve Island grup Başkanı Aman Bhatia katıldı. Toplantı öncesi Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki film platosunun sinevizyon gösterimi yapıldı. Dünyanın 17 ülkesinde şubesi bulunan Island grup yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.
DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, Islan grubun başkan ve yönetimi bölgeyi gezdiklerini belirterek, "Bu bölgenin ne kadar önemli tarihsel kültürel değerlerinin mükemmel olduğunu söylediler. İnşallah burada gerek turizm olarak, gerekse düğün organizasyonları ve film konusunda çok ciddi çalışmalar olacak" dedi.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, geçen yıl turizm sezonunun yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle kötü geçtiğini belirterek, "Turizm alanında elternatif hazar arayışlarını sürdürdük. Bu amaçla Hindistan'da yapılan turizm fuarına katılarak burada Muğla turizminin daha geniş pazarlara açılması amacıyla ikili görüşmeler yürüttük. Hindistan'ın sinema, düğün ve turizm alanında faaliyet gösteren Islan grubu ile yaptığımız gürüşmeler sonunda firma temsilcilerin Muğla'ya davet ettik. Bu gün de firma başkanını Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'daki bazı bölgeleri gezdirdik. Umarım bu toplantının sonunda MUğla turizmi adına olumlu gelişmeler yaşanacak" dedi.
Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla turizminin geçmişten günümüze deniz, kum ve güneş üzerine odaklandığını belirterek, "Bugüne kadar nedense Avrupa ülkelere yönelik çalışmalar yapılmış. Uzakdoğu ülkeleri ve Hindistan'a, hatta Kuzeydoğu ülkelerini de turizm marketleri açmayı, pazar alanları bulmayı düşündük ve bu nedenle Hindistan'da düzenlenen ve DOKTOB ve Muğla Ticaret Sanayi Odası bir fuara gitti. Orada kurulan ilişkiden ve oradakilerin Türkiye'ye olan yakınlıklarını ve beklentilerini hissedince bu defa Hindistan pazarını Muğla'mıza ve özellikle bu bölgemize açabilirmiyiz düşüncesiyle irtibatlar kuruldu. İşte Islan grubu önemeli bir grup. Özellikle turizm üzerinde acentaların yönlendiren, onlara büyük bir Pazar bulabilen, Bollywood hatta evlenme törenlerini, diğer turları ayarlayan bir grup. Böyle bir başlangıç oldu. Bundan sonra artık daha geniş bir grup gelerek bu bölgeyi tanıtacağız ve Hindistan pazarını Muğla'ya açmayı düşünüyoruz. Burada Hindistanlıların bu bölgede evlenmelerini sağlamak, düğünlerini burada yaptırmak, turizm amacıyla dinlenmek için buraya gelmelerini sağlamak, tarihi, doğayı, yürüyüşü belki en önemlisi de film çevirmelerini sağlamak. Yani Bollywood sanatçılarını da buraya getirebilmek" dedi.
Island grup Başkanı Aman Bhatia, Muğla'ya büyük bir tutku ile geldiklerini belirterek, "Daha önce Muğla'dan haberdar değildik. Gördüğümüz kadarı ile Muğla, Hindistan'daki seyahat eden birçok kişi hem aile için, hem toplantı grupları, hem de düğün ve kutlamalar için çok ideal bir yer oluşturuyor. BU anlamda da Island Grup olarak burada olmaktan dolayı mutluyuz. Buraya gelmemize vesile olan Fulya hanıma teşekkür ediyoruz. Bugün buraya her şeyi öğrenmek üzere geldik. Küçük bir parçayı gördük, ama gördüğümüz kadarı ile Muğla Hintli seyahatler için çok ideal bir yer. Burada su sporları var, gezilecek görülecek çok yerler var. Bunun dışında da özellikle Devletin valisi, kaymakamları bize Muğla'nın tanıtımında büyük destek vereceklerini söylediler. Alacağımız bu destek ile birlikte Hindistan için iyi bir alternatif mekan oluşturacak" dedi.
Köyceğiz'deki film platosunda Hindistanlı firmayı ağırlayan sanatçı Yılmaz Erdoğan ise, "HindistanBenim öteden beri zaten aklımdan geçen çok da güzel bir denk gelme oldu. Çünkü sinema deyince aklına Holywood'dan başka bir şey gelmeyen yıllar geçirdik. Şimdi biraz da yakından görüyorum Bolywood'u. Teknik kapasite olar Holywood'de ne varsa eksikleri yok fazlaları var. Hem kültür olarak bize daha yakın bir kültür. İyici dile baktığınızda bir sürü ortak kelime olan bir dilden bahsediyoruz aslında. Biraz dünyaya başkalarının bakmamızı istediği gibi değil de kendi gözlerimiz ile baktığımızda yakını uzağa daha iyi görüyoruz esasen. Bu benim için küçük bir başlangıç gibi görünüyor ama bunuh artısı çok ciddi bir şekilde gelecek bence. Bir türlü kullanılamayan sağlık ilişki ancak film stüdyoları ve yapımcılar düzeyinde kurulursa eğer gerçekçi ilişki oluyor. Bir tek film yapmak için olmuyor, daha büyük bir şey oluyor. Dolayısi ile bu kıymetli misafirlerimizi le birlikte biz Bolywood'a bir yol açılıyor gibi geliyor ve açılmalı. O yüzden ben de dans dersleri almaya başlasam iyi olacak. Çünkü orada gerçekten çok iyi dansçılar var. Çünkü orada çok yüksek kaliteli bir sinema endüstrisi var. İnşallah iyi bir işbirliği olur" dedi.
(BT)