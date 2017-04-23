Muğla Bodrum'da Gergin Çelenk Bırakma Töreni

Bodrum'da gergin çelenk bırakma töreni



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsakmında Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi, törene davet edilmelerine rağmen isimleri okunmadan diğer derneklerle birlikte çelenklerinin sunmalarının istenmesine tepki gösterdi. Gaziler, çelenklerini daha sonra alternatif törenle bıraktı.



Törene, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ve CHP'li Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Naciye Tanrıkulu Filiz, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler x katıldı. Törende, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, öğrencilerle birlikte anıta çelenk bıraktı. Ardından iktidar ve muhalefet partisi yöneticileri çelenklerini koydu. Meclis üyesi Filiz'in törene katılmasına rağmen belediye çelenginin konulmaması da dikkat çekti. Siyasi partilerin ardından sivil toplum kuruluşları ve dernekler de çelenklerini bıraktı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi ise davet edilmelerine rağmen isimlerin anons edilmeden, Ata'nın anıtına çelenklerini sunmalarının istenmesine tepki gösterdi. Bunun üzerine gaziler, kendi çelenklerinin resmi törenin ardından alternatif törenle anıta bıraktı. Resmi tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, törenin ardından isimleri okunmadan çelenk koymaya davet edilmelerine tepki gösterdi.