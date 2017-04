Muğla Beşik Gibi

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 9 artçı sarsıntı daha yaşandı. Muğla'da son 16 saatte 22 deprem kaydedildi.



Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, Muğla'da saat 19.22'de merkez üssü Ula ilçesine bağlı Kavakcalı Mahallesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta Muğla geneli olmak üzere Aydın'ın komşu ilçelerinde de hissedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



Kırsal kesimde araştırma yapılıyor



Ula kent merkezinde can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin hemen ardından bölgeye ulaşan AKUT ekipleri, durum tespiti yapmak için ilçe bağlı kırsal mahalleleri dolaşmaya başladı. Ula'da yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından çoğunluğu yine Ula olmak üzere hafif şiddette 9 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan Muğla'da bugün sabah 05.28'den itibaren 1'i orta şiddette olmak üzere 22 deprem meydana geldi.



Komşusunda oturduğu sırada depremi hissedince panik yaşadıklarını belirten Mehmet Zıraplı, "Oturduğumuz sırada şiddetli deprem olduğunu hissettim. Evdeki lambalar şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. Deprem kuşağında olan Muğla'da bunlara alışık olduğumu için korkmadım. Kaçmayı da hiç düşünmedim" dedi.



Müşteriler kendini dışarı attı



Deprem sırasında çalıştığı restoranda servis yapmakta olan Sevcan Semercioğlu ise, "Müşteriler kaçışmaya başlayınca fark ettim. Ayakta olduğum için hissetmedim ancak lambaların sallandığını gördüm. Müşteriler büyük panik yaşadı, kapıya doğru koşuşturdular. Burada deprem oluyordu ancak bu kadar büyüyü olmamıştı. Bugün biraz fazla hissedildi" diye konuştu.



"Panik yaşanacak bir durum söz konusu değil"



Deprem ve sonrasında yaşananları yakinen takip eden Muğla Valisi Amir Çiçek, "Akşam saatlerinde meydana gelen deprem sonrası Ula şehir merkezinde polis, kırsalda da AFAD ile jandarma ekiplerini tedbir amaçlı bölgeye yönlendirdik. Merkez üssü Kavakcalı Mahallesi'nde ve diğer bölgelerde can kaybı ve maddi hasar yok. Vatandaşlarımızda herhangi bir panik oluşmadı. Durum sakin. Buna tüm ekiplerimiz bölgede araştırmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu. - MUĞLA