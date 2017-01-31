Muğla Ayşegül Aslan'ı Öldüren Imam Nikahlı Eşe Ceza Yağdı

Ayşegül Aslan'ı öldüren imam nikahlı eşe ceza yağdı



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, kendisinden ayrılan 2 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Ayşegül Aslan'ı çalıştığı işyerine gidip tabancayla öldüren, genç kadının işyeri sahibi Halil Helik'i yaralayan, çalışanlardan Ahmet Günay'a da silah doğrultan 43 yaşındaki Hüdaverdi Sert'e, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ayrıca toplam 19 yıl hapis cezası verildi.



Kahramanmaraş'ta nakliye işiyle uğraşan Hüdaverdi Sert, bir yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılıp, kenti terk eden imam nikahıyla yaşadığı 2 çocuğunun annesi Ayşegül Aslan ile tekrar bir araya gelmeye çalıştı. Ancak umduğunu bulamadı. Sert, Aslan'ın Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne gidip, buradaki bir çamaşırhanede çalışmaya başladığını öğrenince geçen 28 Mayıs'ta işyerine silahlı baskın düzenledi. Sert, işyerinin bahçesinde patronu Halil Helik (36) ile oturan Ayşegül Aslan'a tabancayla ateş açtı. Aslan'ı, başından, göğsünden ve karnından 3 kurşunla yaralayan Sert, kendisini durdurmaya çalışan Helik'i de karnından ve göğsünden vurdu. Ayşegül Aslan'ı, kuzeni Emine Aslan'ın gözü önünde vuran Sert, ayrıca kendisine engel olmaya çalışan çamaşırhane işçisi Ahmet Günay'a (45) da ruhsatsız silahını doğrultu. Ancak silah ateş almayınca, kaçtı. İhbar üzerine çamaşırhaneye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Aslan olay yerinde öldü. Ağır yaralı Helik ise hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra Bodrum'dan kaçmaya çalışan Sert, jandarma tarafından yakalandı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Olaydan üç ay önce boşandığı resmi nikahlı eşinden de üç çocuğu bulunan Sert, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davada bugün son kez hakim önüne çıktı. Tutuklu sanık Sert, avukatı Mehmet Boro, saldırı sırasında yaralanan çamaşırhane sahibi Halil Helik, avukatı Berkay Yıldırım katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ölen Ayşegül Aslan'ı savunması için görevlendirilen Muğla İl Müdürlüğü Vekili avukatı Burak Murat Bayoğlu ise mazeret göstererek karar duruşmasına katılmadı. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri de duruşmayı takip etti. Aslan'ın ailesinden ise kimse duruşmaya gelmedi.



Saldırıda yaralanan Halil Helik, "Sanık hakkındaki şikayetim devam etmektedir. Cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Halil Helik'in avukatı Berkay Yıldırım ise sanığın tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçunun üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederek, "Sanığın olaydan 2 gün önce temin ettiği silahla birlikte Bodrum ilçesine gelmesi, soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadede belirttiği şekilde olaydan 1 gün önce müvekkilimin işyerine gelerek keşif yapması, yine olay günü sabah müvekkilimin iş yerini arayarak müvekkilimin gelip gelmediğini sorduktan ve müvekkilim işyerine geldikten sonra iş yerine gelip eylemi gerçekleştirmesi nedeniyle sanığın müvekkilime yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemin de tasarlama kapsamında gerçekleştirdiğini, ani bir saikle hareket edilmediğini göstermektedir. Biz sanığın bu nedenle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca sanık yargılama aşamasında müvekkilimden özür dileyip maddi ve manevi zararlarını karşılamak yerine sürekli müvekkilime isnatta bulunması ve çelişkili beyanlarda bulunması nedeniyle samimi olmadığını da düşünmekteyiz. Bu nedenle sanığın müsnet suçtan üst sınırdan cezalandırılmasına karar verilmesini ve hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.



PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Sanık Sert ve Avukatı Mehmet Boro, 2 sayfalık yazılı savunma dilekçesini mahkeme heyetine sundu. Sert, mütalaaya karşı söyleyecekleri ve son sözleri sorulduğunda, çocuğunun annesini öldürdüğüne pişman olduğunu belirterek, "Takdir yüce mahkemenindir. Ben önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim. Ben kesinlikle eylemi tasarlayarak gerçekleştirmedim. Bu olaya neden olan da katılan Halil Helik'tir. Çocuğumun annesini öldürdüğüm için çok pişmanım. Takdir mahkemenindir" diye konuştu. avukatı Mehmet Boro da, "Sanık hakkında tasarlayarak öldürme hükümlerinin uygulanmamasını ve yazılı savunma dilekçemizde açıkladığımız şekilde haksız tahrik hükümleri ile diğer tüm lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederiz" dedi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından Sert hakkındaki kararını verdi. Hüdaverdi Sert'e, Ayşegül Aslan'a yönelik suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Halil Helik'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis, 6136 sayılı yasaya muhalefetten 2 yıl hapis ve 60 gün adli para cezası, Ahmet Günay'a yönelik silahla tehdit suçundan ise 3 yıl hapis cezası verildi.



Üyeleriyle duruşmayı takip eden Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ise, "Evet Ayşegül geri gelmeyecek. Ama en azından Ayşegül gibi öldürülen kadınlar için var olan cezalar hayata geçtiğinde, erkekler o haksız tahrik indiriminden ya da iyi hal indirimlerinden yararlanamayacak demektir. Böyle bir sonucun çıkması da bizim için değerlidir. Kadın hareketlerin bu mücadelelerin ya da bu tür davaların peşinde olmalıdır. Bunun önemini kimse yadsıyamaz. Çünkü bu kararların çıkmasında kadın hareketinin oluşturduğu duyarlılık ve uyguladığı baskıda önemli bir gerekçe oluyor. Ayşegül'ün burada hiç kimsesi olmadı. Ayşegül'ün bir tane avukatı yoktu, ailesi Ayşegül'e sahip çıkmadı. Ama baro adına kadın hakları komisyonu müdahil olmak istedi, kabul edilmedi. Buna rağmen kadın hareketinin burada olması çok önemliydi. İstediğimiz sonucu aldık" dedi.