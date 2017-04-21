Muğla Ayağına ve Koluna Sarılı 1 Kilo Esrarla Yakalandı

Ayağına ve koluna sarılı 1 kilo esrarla yakalandı



MUĞLA'da kontrol edilen bir otobüsteki M.Ö. isimli yolcunun ayağına ve koluna sarılı 1 kilo esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklandı.



Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Gazeller Karakol Komutanlığı ekipleri, dün (perşembe) saat 13.00'te, Muğla- Denizli Karayolu'nda yol denetimi yaptı. Denetimde durdurulan Diyarbakır- Muğla seferini yapan bir yolcu otobüsünde, narkotik köpeği 'Engel' ile arama yapıldı. Otobüste narkotik köpeğinin yolcu M.Ö.'ye tepki vermesi üzerine ekipler, şüpheliyi aşağıya indirdi. Şüphelinin üst aramasında, iki kolunda ve iki bacağına sarılı vaziyette 1 kilo esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.Ö., tutuklandı.



Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Gazeller Jandarma Karakol ekiplerini arayarak tebrik etti.