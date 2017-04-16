Muğla AK Parti'de Referandum Kutlaması

Anayasa değişikliği referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Muğla'da kutlamalar başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre 'evet' oylarının yüzde 50 oranının geçmesinin ardından Ak Parti İl binası önünde toplanan vatandaşlar kutlamalara başladı.



Saat 20.00'dan sonra Ak Parti İl binası önünde toplanan kalabalık grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı. Çalan seçim müzikleri ile coşan kalabalık Başbakan Binali Yıldırım'ın balkon konuşmasına kadar referandum zaferini kutladılar. Havai fişeklerin atıldığı kutlamalar gece de devam edecek. - MUĞLA