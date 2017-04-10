Muğla'nın Menteşe ilçesinde hizmet veren, Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin hizmet binasının yetersiz gelmesi nedeniyle yaptırılan yeni hizmet binası açıldı.



Muğla'daki tek ağız ve diş sağlığı merkezi olan ve 2008 yılından bu yana Menteşe ilçesindeki 582 metrekare alan üzerindeki tek katlı binada hizmet veren Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için, binanın yetersiz kalması nedeniyle yeni bir hizmet binası yapıldı.



10 Ağustos 2015 tarihinde temeli atılan ve yapımı için 10 milyon 519 bin lira, tıbbı cihazlar için ise yaklaşık 5 milyon lira harcanan Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, bin 557 metrekare alan üzerine 5 katlı olarak inşa edildi.



Merkezin hizmet vermeye başlaması nedeniyle Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk ile AK Parti İl Başkanı Kadem Mete merkezi ziyaret etti.



Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, merkezin hizmete yeni girmesine rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve memnuniyetlerini ilettiğini söyledi.



Çiçek, 40 ünitelik merkezde yaklaşık 3,5 milyon lira değerindeki dental tomografi cihazının Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından temin edilerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirterek, "Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz ilçeler ve çevre iller için iyi hizmetler yapacak. Kadrosunu da en kısa zamanda tamamlayacağız. 40 üniteyi dolduracağız. Sağlık turizminin ağız diş sağlığı merkezi üzerinde alt yapısını böylece oluşturmuş oluyoruz. Vatandaşımızın buradan memnuniyetle dua ederek ayrılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



AK Parti Muğla milletvekili Hasan Özyer de, "Hem Bodrum hem de Milas'ta yaklaşık 50 milyon lira yatırım var. Marmaris'te ise 8 Nisan'da proje ihalesi vardı. İnşallah en yakın zamanda onun da temelini atacağız. Yatağan'da proje ihalesi bitti, ihale için gün almaya çalışıyoruz." dedi.