Muğla 5 Büyüklüğünde Depremle Sallandı (1)

SARSINTI KUVVETLİ HİSSEDİLDİ



Ula Esnaf Odası Başkanı Kemal Özçelik, depremde sarsıntıyı ciddi bir şekilde hissettiklerini belirterek, "Panik yaşandı. İnsanların büyük bölümü dışarıdaydı. Evde olanlar da panikle dışarı çıktı. Ancak, şu an durum sakin. Hayat normale döndü. Herhangi bir can ve mal kaybı da yok" dedi.



Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale'den alınan ilk bilgiye göre deprem nedeniyle bölgedeki köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.