Müge Anlı tekerlekli sandalye bağışı nasıl yapılır?

ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yardımlaşma devam ediyor. Bu kapsamda ortaya çıkarılan akülü ve tekerlekli sandalye yardımlaşması da yapılıyor. Müge Anlı tekerlekli sandalye bağışı nasıl yapılır? Müge Anlı tekerlekli sandalye başvurusu! Müge Anlı tekerlekli sandalye nasıl istenir?