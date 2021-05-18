Müge Anlı tekerlekli sandalye bağışı nasıl yapılır?
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Müge Anlı tekerlekli sandalye bağışı nasıl yapılır?

Müge Anlı tekerlekli sandalye bağışı nasıl yapılır?
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ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yardımlaşma devam ediyor. Bu kapsamda ortaya çıkarılan akülü ve tekerlekli sandalye yardımlaşması da yapılıyor. Müge Anlı tekerlekli sandalye bağışı nasıl yapılır? Müge Anlı tekerlekli sandalye başvurusu! Müge Anlı tekerlekli sandalye nasıl istenir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yardımlaşma kapsamında akülü ve tekerlekli sandalye bağışı ve başvurusu yapılmakta.

MÜGE ANLI TEKERLEKLİ SANDALYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akülü ve tekerlekli sandalye yardımı için vatandaşlar sık sık başvuru yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan akülü ve tekerlekli sandalye başvurusu için bilgiler aşağıda yer alıyor.

MÜGE ANLI TEKERLEKLİ SANDALYE BAŞVURUSU VE BAĞIŞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • 7/24 İhbar hattı : 0530 151 31 51
  • Başvuru için: 0212 354 44 25 - 0212 639 50 17
  • E-posta: tatlisert@mugeanli.com.tr
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