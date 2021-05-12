Müge Anlı'da Ramazan ve Esra kardeşler aranıyor! Fırat Taş ve Hatice Taşdemir'in aradığı Ramazan ve Esra kardeşler bulundu mu?
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Müge Anlı'da Ramazan ve Esra kardeşler aranıyor! Fırat Taş ve Hatice Taşdemir'in aradığı Ramazan ve Esra kardeşler bulundu mu?

Müge Anlı'da Ramazan ve Esra kardeşler aranıyor! Fırat Taş ve Hatice Taşdemir'in aradığı Ramazan ve Esra kardeşler bulundu mu?
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Fırat Taş ve Hatice Taşdemir'in aradığı Ramazan ve Esra kardeşler bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Hatay'da evlatlık verilen Ramazan ve Esra kardeşler konusu ele alınıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak konusu detayları araştırılıyor. Fırat Taş ve Hatice Taşdemir'in aradığı Ramazan ve Esra kardeşler bulundu mu?

Müge Anlı'da Ramazan ve Esra kardeşler aranıyor! Fırat Taş ve Hatice Taşdemir'in aradığı Ramazan ve Esra kardeşler bulundu mu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

RAMAZAN VE ESRA KARDEŞLER BULUNDU MU?

Amcaları tarafından 2004 yılında Hatay Dörtyol'da yurda verilen Ramazan ve Esra kardeşleri aramak için annesi ve kardeşleri canlı yayında.

Ramazan 24 yaşında, Esra ise 23 yaşında.

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