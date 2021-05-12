Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 12 Mayıs ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 12 Mayıs ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 12 Mayıs 2021 Çarşamba ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 12 Mayıs 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Mayıs 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 11 MAYIS SALI GÜNÜNDE NELER OLDU?

Nezen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı. Olaylara tanık olan kızı canlı yayında... Nezen'i kim öldürdü? Lütfiye'yi kim kaybetti? Hamiyet, annelerine tepkili olmadığını zira Nurullah Bey gibi bir ton kişinin annesinin yanına geldiğini, hep babasını suçladıklarını ama gözleri ile gördüğünü söyledi. Nurullah Bey'in, Lütfiye Hanım benim ablamdır demesi gibi birçok yalanı olduğunu dile getiren Hamiyet, Nurullah Bey'in annesine bu işi yaptıranlardan birinin olduğunu, babasının boynuna bıçak dayayıp Lütfiye bu işi yapacak dediğini iddia etti. Hamiyet, babasını savunmak için gelmediğini, babasının kesinlikle korktuğu biri olduğunu düşündüğünü söyledi. Müge Anlı, o gün baz istasyonlarına bakınca Lütfiye Hanım'ın, Mustafa Bey arayana kadar evde gözüktüğünü ama Yasin Bey'in de farklı ifadelerde kasaplar çarşısında gördüm dediğini hatırlattı. Mustafa Bey, Lütfiye Hanım'ın telefon ile konuştuğunu vs. asla hatırlamadığını ileri sürdükten sonra bağ evine değil eski otelin önünde yeni çeşmenin hatta çocuk bakım evinin orada durduğunu dile getirdi. Boşandığı eşi o sabah neden kayıp başvurusunda bulundu?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.