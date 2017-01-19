Müftülüğün Personel Binasında Korkutan Yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesi İl Müftülüğüne ait personel binasında çıkan yangın korkuya neden oldu. 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Kayalık Caddesi üzerinde İl Müftülüğüne bağlı bulunan 7 katlı personel binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatı katında bulunan dairede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangında binada bulunan vatandaşlarda polis ekipleri tarafından bina dışına çıkartıldı. Güvenliğin alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Binadaki yangın nedeniyle havaya yükselen yoğun dumanlar mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerini uzun yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



İl Müftüsü Mehmet Aşık konu ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeniyle alakalı herhangi bir bilginin verilmesi için ise erken olduğunu ifade etti. Aşık, "Burası Türkiye Diyanet Vakfının mülkiyetinde olan 17 dairelik personel lojmanıdır. Pamukkale, Merkezefendi ve İl Müftülüğümüzün muhtelif personelinin bulunduğu cami görevlilerimizin kullanmış olduğu bir lojmandır. Binanın giriş katında sadece gündüz eğitimli 15-20 kişilik bir sınıflı Kur'an Kursumuz var. O da saat 14: 00'da biten bir kursumuz" dedi.



Olayı ilk gördüklerinde itfaiyeye haber verdiklerini belirten görgü tanığı esnaf Serkan Kadifekale, "İlk dükkanda müşterilerim vardı, misafirlerimizi uğurlarken dumanları fark ettik. Hemen itfaiyeyi arayarak, bilgilendirdik. İtfaiye gelmeden önce binici, ikinci ve üçüncü katlara ulaşarak, binanın boşaltılması için içerdekilere haber verdik. Sonra zaten itfaiye ekipleri sağ olsun hemen yetiştiler. Mal kaybı olsa da, can kaybının olmaması bizi sevindirici bir olay gibi düşünelim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ