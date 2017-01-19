Müftüler Esenyurt'ta Buluştu

İstanbul'un 39 ilçesinin müftüsü Esenyurt'ta düzenlenen istişare toplantısında buluştu.
İstanbul'un 39 ilçesinin müftüsü, Esenyurt'ta düzenlenen istişare toplantısında Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda bir araya geldi. Esenyurt İlçe Müftülüğü'nün ev sahipliğini yaptığı toplantıya İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ve İstanbul'un 39 ilçesinin müftüsü katıldı.
Yemekli olarak düzenlenen istişare toplantısında söz alan Esenyurt Müftüsü Dr. Mehmet Müftüoğlu, "Esenyurt 'ta 77 camimizde vatandaşlar ibadetlerini yapıyor. Bunun dışında 26 camimiz daha yapım aşamasındadır. Belediye başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu bizlere bu konuda çok destek oluyor. Camilerimizin temizlik, eksiklik ve ihtiyaçları konusunda her türlü yardımı sağlıyor" dedi.
Yapılan camilerin mimarilerini çok beğendiğini dile getiren İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, "Esenyurt 'ta yapılan tüm cami ve ibadethaneler takdiri fazlasıyla hak ediyor. Böyle güzel eserleri müftülüğümüze kazandıran Sayın Necmi Kadıoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.
"Biz yapardık, belediye yıkardı"
İstişare toplantısında Esenyurt'a yaptığı ibadethaneleri anlatan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Gençlik dönemimizde mahalleli olarak cami yaptırıyorduk, fakat iki namaz arası belediye yaptığımız yerleri yıkıyordu. Yani biz camiyi yapardık belediye de yıkardı. Bugün hamdolsun Esenyurt'umuza birçok cami ve ibadethane kazandırdık. Ayrıca düzenli olarak camilerimizin temizliğini ve bakımlarını da yaptırıyoruz. Bunların dışında ilçemizde 3 tane Azeri Camii ve 5 tane de cemevi bulunmaktadır. Tüm ibadethanelerimiz için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
"Yatırımlar bunun en önemli kanıtı"
Esenyurt İlçe Müftülüğü'nün toplantısında konuşan Kaymakam Ekrem İnci, "Esenyurt İstanbul'un en güzide ilçelerinden biridir. Yapılan yatırımlar da bunun en önemli kanıtıdır. Cami ve ibadethaneler konusunda ilçe olarak herhangi bir sıkıntımız yoktur" dedi.
Düzenlenen istişare toplantısının ardından Başkan Kadıoğlu, İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'a Esenyurt Serhan Tirit Merkez Camii'ni gezdirdi. - İSTANBUL
Müftüler Esenyurt'ta Buluştu
İstanbul’un 39 ilçesinin müftüsü Esenyurt’ta düzenlenen istişare toplantısında buluştu.
İstanbul'un 39 ilçesinin müftüsü Esenyurt'ta düzenlenen istişare toplantısında buluştu.