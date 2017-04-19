Müftü Yardımcısı Şavlı Gençlerle Bir Araya Geldi

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed SAV'in yeryüzünü şereflendirişinin, miladi 1446'inci yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya devam ediyor.



Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirişinin kutlamaları kapsamında Erzincan Müftü Yardımcısı Dr. Mehmet Reşat Şavlı, gençlerle bir araya geldi. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezini ziyaret eden Şavlı, gençlere biraraya geldi. Yapılan etkinliğe katılım oldukça yüksekti. Gençlik Merkezi Has Oda'da düzenlenen program Gençlik Merkezi İmam Hatibi Numan Uçar'ın Kur'an - Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından İl Müftü Yardımcısı Dr. Mehmet Reşat Şavlı, gençlere yönelik Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) ve Gençlik konulu bir konuşma yaptı. Gençlerin ülke için en büyük hazine olduğunu vurgulayan Şavlı, katılımcılara Peygamber Efendimizin hayatından örnekler vererek onlara yol gösterecek tavsiyelerde bulundu. Program sonunda katılımcılara gül suyu ve gül lokumu ikram edildi. - ERZİNCAN