Müftü Üney İçin Veda Yemeği

Muş'un Malazgirt Müftüsü Ali Üney'in Çanakkale'nin Ezine Müftülüğüne atanması nedeniyle Muş Diyanet-Sen üyeleri ve Malazgirt Müftülüğü çalışanları tarafından veda yemeği verildi.



Diyanet-Sen Muş Şubesi üyeleri ve Malazgirt Müftülüğü çalışanları tarafından bir otelde verilen veda yemeğine Malazgirt Müftüsü Ali Üney, Diyanet-Sen Muş Şube Başkanı Ferzende Aras, Malazgirt Müftülüğü çalışanları ve ilçede görev yapan imamlar katıldı. Muş Diyanet-Sen Başkanı Ferzende Aras, ayrılıkların hüzünlü olduğunu belirterek, "Hocamız Malazgirt'e geldiğinden beri hep beraber olduk. Her konuda kendisiyle istişare ettik. Her konuda elimizden geldiğince destek verdik ve birlikte güzel hizmetler yaptık. Müftümüz, Malazgirt'te hep ilklerin adamı oldu. Malazgirt'imizde güzel hizmetlere vesile olduğu için kendisine bütün Muşlular ve Malazgirtliler adına çok teşekkür ediyorum" dedi.



Duygulu anlar yaşayan Müftü Ali Üney ise, zamanın çok çabuk geçtiğini belirterek, "Burada gururla anlatabileceğim tam dört yılım geçti. Daha dün eşyayı taşımadan bugün tekrar toplamaya başladık. Bu şirin ve tarihi ilçede çok güzel günlerimiz oldu. Ben nereye gidersem gideyim aklımda hep Malazgirt ve Malazgirt halkının sevgisi olacaktır. Çok değerli Malazgirt halkı, hepinize hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal edin" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, Çanakkale Ezine ilçesine tayini çıkan Müftü Ali Üney'e protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi. - MUŞ