Müftü Örnek'ten Anlamlı Ziyaret

Gebze İlçe Müftüsü Orhan Örnek, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti.



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e Kutlu Doğum Haftasının simgesi olan gül hediye eden Müftü Örnek, Kutlu Doğum Haftasının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Müftü Örnek, 24 Nisan Pazartesi günü saat 14: 00'de Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı programa Başkan Köşker'i davet etti.



Ziyaretten ve davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köşker, "Çok şükür Allah'a Kutlu Doğumun 1446 yıl dönümünü kutlamak nasip oldu. Kutlu Doğum Haftasının Gebze'mize, Kocaeli'mize, Türkiye'ye, tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Peygamber Efendimizi anlamaya, anlatmaya yönelik çalışmalarınız için sizleri kutluyorum" dedi. - KOCAELİ