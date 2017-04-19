Müftü Kotan, Başkan Bulutlar'ı Ziyaret Etti

Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan, Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı makamında ziyaret etti.



Palandöken Müftüsü Abdurrahman Kotan ve Müftülük İlçe Şube Müdürlüğü'nden beraberindeki heyet ile Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı makamında ziyaret etti.



Müftü Abdurrahman; "Bilindiği üzere her yıl Nisan ayının 14-20 tarihleri arasında peygamber efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönüm olarak kutlanıyor. Bu yıl da yine aynı tarihler içerisinde ülke genelinde aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt dışında bulunan teşkilatlarla da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir tema üzerinden bu kutlamayı gerçekleştireceğiz" dedi.



Müftü Kotan'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bulutlar, "Peygamber Efendimiz (SAV)'in dünyaya gelişini kutladığımız çalışmaları tebrik ediyorum. Milletçe birbirimize karşı hoşgörülü davranarak birlik ve beraberliğimizi perçinlemesini temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM