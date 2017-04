Müftü Karabayır'dan Liseli Gençlere Konferans

İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde konferans verdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Müftü Yardımcısı Dr. Mehmet Reşat Şavlı, Okul Müdürü Bahadır Sazlı, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı konferansta Müftü Karabayır; "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" üzerine değerlendirmelerde bulundu.



Müftü Karabayır konuşmasında; "Yirmi birinci asır (milenyum çağı), bir manada huzur ve saadet asrı kabul edilmektedir. Fakat maalesef, asrın daha henüz birinci basamağında, insanları huzursuz eden ve dehşete düşüren baş döndürücü hadiseler meydana geldi. Dünya çapında insanlar paniğe kapıldılar. Diğer yandan insanlar, fakirlik ve sefalet içerisinde yaşamakta, birçok devlet iç karışıklıklara sahne olmakta, hırsızlıklar artmakta, gayr-ı meşru (kanun dışı) suçlar işlenmektedir. İşte bütün bu hadiselerin temelinde yatan en etken ve birincil neden, insanlardaki emniyet ve güvenin, huzur ve barışın kaybolması, merhamet ve şefkat duygusunun yok olması ve itaatsizliğin ortaya çıkmasıdır.



Huzurlu olma ve güvenli bir ortamda, dünyada yaşama isteği; her insanda var olan fıtri bir duygudur. Emanete riayet duygusunun öldüğü, insanların birbirine güveninin kalmadığı bir toplumda huzur içinde yaşamaktan söz edilemez. Emniyet ve asayişin olmadığı toplumların bulunduğu memleketler dahi, emin olmayan beldelerdir. Zira bir yerin emin olması, orada insanların güvende olmasına bağlıdır.



Tarih boyunca insanların ahlaki çöküntüye düştüğü, emniyet ve asayişin bozulduğu, güçlünün zayıfı ezdiği, her türlü zulüm ve haksızlıkların ayyuka çıktığı dönemlerde insanlığı, içine düştüğü böyle buhranlardan kurtarmak için, Allah (c.c.) tarafından emin olan, kendine güvenilen ve insanlar içinde emniyeti, asayişi temin ve tesis edecek olan peygamberler gönderilmiştir.



Milattan sonra beş yüz küsur sene geçmiş, bu zaman zarfında Hz. İsa'nın getirdiği hak din tahrif edilmiş, insanlar hak, adalet ve doğruluktan ayrılmış, büyük bir zulüm ve haksızlık içerisine düşmüşlerdir. Bu asırda insanlar vahşet dönemini yaşamaktaydı, kadınların hiçbir değeri yoktu, kız çocukları diri diri toprağa gömülmekteydi, kabile savaşları yüzlerce yıl süren bir serüvenle devam etmekteydi. Haklı olan değil, kuvvetli olan üstündü. Köleler, çarşı pazarda hayvan gibi alınıp satılmaktaydı. Buna benzer daha nice zulümler hız kesmeden sürmekteydi. Nihayet Rabbimiz, insanları içine düştükleri buhran ve bunalımlardan çıkarmak üzere bir peygamber daha gönderdi ki, o da düşmanların dahi emniyet ve güven konusunda kendisinde şüphe etmediği, b ütün beşeriyyete peygamber olarak gönderilen kutlu Nebi, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'di.



O Nebiyy-i Zişan (s.a.v.) Allah'tan (c.c.) aldığı ilahi mesajla, öncelikle vahyi kendi hayatında tatbik ederek ortaya koyduğu sünnet-i seniyyesi ile bütün insanlığa huzur ve mutluluğun kaynağı olan iman ve emniyeti tesis etti. O (s.a.v.), getirdiği dini önce kendisi yaşamakla aleme örnek oldu.



"Andolsun size bir Peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız onu incitir ve üzer. Çünkü o size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir." (Tevbe Suresi, 128)



"Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resülullah (Allah'ın Elçisi) en güzel örnektir." (Ahzab Suresi, 21)



Yüce Allah elçisini en güzel yaratılış ve ahlaki vasıflarla donatmış, onun bu üstün ahlakını; "Gerçekten sen, pek yüce bir ahlaka sahipsin!" (Kalem, 4) ifadesiyle insanlığa duyurmuştur.



Onun yolundan giden gerçek mü'minler de emniyetin birer teminatçısı oldular. Aradan on dört asır geçmesine rağmen, hala tazeliğini koruyan İslamın telkin ettiği emniyet ve asayiş düsturları, emanete riayet meseleleri iyi anlaşılır ve yaşanırsa, yine gerçek mü'minler huzur ve mutluluğun teminatçısı olacaklar, gerçek milenyumu ve mutluluğu da insanlara bir kez daha göstereceklerdir" görüşlerine yer verdi.



Konferansın tamamlanmasının ardından, "Liselerarası Bilgi Yarışması"nda dereceye giren okul öğrencilerine ödüllerini verdi. Ayrıca, konferans esnasında sorularına doğru cevaplar veren öğrencilere altın ödülü verdi. - ERZİNCAN