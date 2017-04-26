Müftü Hüseyin Hazırlar: Evlatlarımızın Dini, Milli ve Manevi Değerlerle Donanmış Olmalarından...

Kütahya İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan program, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Etkinliğe, Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Defterdarı Ömer Faruk Önel, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, din gönüllüleri, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Program, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Hz. Muhammed ve Güven Toplumu' temalı video sunumuyla başladı.



Surelerin, Hadis-i Şerifler'in okunduğu, semazen gösterisi ile minik öğrencilerin ilahiler eşliğinde sunduğu gösteriler renkli ve duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.



4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri birbirinden güzel gösterileriyle büyük beğeni topladı.



Programın kapanış konuşmasını yapan Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, çocukları tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.



"Kuşu ölen çocuğa taziyeye giden bir Peygamberin ümmetiyiz" diyen İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar çocuğa yatırım yapmayan milletlerin sıkıntıda olduğunu söyledi. Hazırlar, "Biz çocuklarımızı sevmeyi, onlara merhametle davranmayı Efendimiz'den (SAV) öğrendik. Her türlü güzellik ondan ancak çocuk denilince o'ndan ve davranışlarından bahsetmemek mümkün değil. Çocuklar insanın içindeki cennetin nefesiydi. Bizim medeniyetimiz çocuğa göz aydınlığı olarak bakan bir medeniyettir. Gözün aydınlığı demek gözün görme melekesidir. Bizler çocuğumuza göz aydınlığı mesafesinde bakarız. Çünkü çocuklarımız bizim istikbalimiz ve geleceğimizdir. Bir millet ki çocuklarına, evlatlarına yatırım yapmadı, bir aile ki geleceği olan yavrularına yatırım yapmadı o ailenin, o milletin geleceği sıkıntıdadır. Bugün evlatlarımızın dini, milli ve manevi değerleriyle donanmış olmalarından ziyadesiyle mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Ahmet H. Nayir ile beraberindeki protokol üyeleri çocukları tebrik ederek madalyalarını takdim etti.(EFE) - KÜTAHYA