Müftü Güven: Umrede Alışverişle Vakit Öldürüp Rahmet Deryasından Uzak Düşmeyin

KAYSERİ Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven, 'Umre'nin, kelime olarak 'Ömür'le aynı kökten geldiğini belirterek, "Aslında umre demek, manevi hayatımıza bir ömür daha katmak demektir. Öylesi iklimdeyken alışverişle vakit öldürüp de rahmet deryasından uzak düşmeyin. Orada tek yapılması gereken ibadettir" dedi.



İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda Umre semineri yapıldı. Seminere, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu, Dr. Soner Yılmaz, Dr. Ayşe Karaköse ve umreye gidecek olan çok sayıda kişi katıldı. Müftü Güven yaptığı konuşmada, umrenin, Müslümanlar için taşıdığı değerden, umreden ne anlamak gerektiğini belirterek şöyle dedi:



"Umre, ömür ile aynı kökten gelmektedir. Aslında umre demek, manevi hayatımıza bir ömür daha katmak demektir. Umre, asla bir turistik ziyaret değildir. Oraya gidildiğinde yapılacak tek ve en önemli şey, sadece ibadet olmalı. Medine'ye vardığımızda da Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmeliyiz. Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki, (Vefatımdan sonra beni, yani kabrimi ziyaret eden kimse, tıpkı hayattayken gelip beni ziyaret etmiş gibidir) Ne kadar güzel bir şey değil mi? Peygamber Efendimiz ev sahibi, bizler ise O'nun misafirleriyiz. Mekke'de iken 'Duyufu'r-Rahman' idik, yani Rahman'ın, Allah Teala'nın misafiri idik; Medine'de ise Peygamberimizin misafiri oluyoruz. O halde misafiri olduğumuz Peygamberimizi, her şeyden çok sevdiğimizi ispatlayarak ziyaret etmeliyiz ki ziyaretimizin maksadı hasıl olsun."



Müftü Güven, manen tertemiz olunan o kutsal mekanlarda, umreye gidenlerin sadece kendilerine dua etmemelerini istedi. Kendileriyle birlikte, eş, dost, akraba ve bütün Müslüman coğrafya için ve hatta sadece sevdikleri için değil, kendilerine kötülük yapanlar için de dua etmelerini, onları affetmelerini, bağışlamaları gerektiğini ifade eden Güven, "Eşi bulunmaz ve belki bir daha gitmenin nasip olmayacağı öylesi iklimdeyken, alışverişle vakit öldürüp de rahmet deryasından uzak düşmeyin. Orada tek yapılması gereken ibadettir" dedi.



- Kayseri