Müftü Güven: Çocukları ve Gençleri Camilere Alıştıralım

KAYSERİ Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, "Dışarıdaki bütün kötülüklere davet eden şeylere rağmen gençlerimiz camiye geliyorlarsa, cemaati tercih ediyorlarsa bu gençlerimiz bizim için çok önemli, çok değerlidir. Çocuklarımızı, gençlerimizi camilere alıştıralım" dedi.



Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, Talas ilçesindeki Yamaçlı Camii'nde düzenlenen programa, İl Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, emekli baş vaiz Mustafa Akgül, İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, mahalle muhtarları, vaiz, vaize ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Güven, programda yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin camileri doldurması konusuna vurgu yaptı. Güven, şöyle dedi:



"Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki; (Kıyamet koptuğu zaman, güneş insanların başına bir karış yakın olacak kadar yaklaşacak. O sıcakta kimse duramayacak. Ama şu yedi kısım insan var ki, o gün Allah, onları kendi gölgesinde gölgelendirecek.' Ben, bunlardan sadece üç tanesini söyleyeceğim: 1- Kalpleri camilere bağlı olan insanlar. 2- Camide, mescitte büyüyen gençler. 3- Adalet sahibi olan yöneticiler). Dışarıdaki bütün kötülüklere davet eden şeylere rağmen gençlerimiz camiye geliyorlarsa, cemaati tercih ediyorlarsa bu gençlerimiz bizim için çok önemli, çok değerlidir. Çocuklarımızı, gençlerimizi camilere alıştıralım. Ses çıkardıkları, gürültü yaptıkları için onları azarlayıp kovmayalım. Gerekirse camiyi kirletsinler. Görevli arkadaşlarımız temizlerler. Önemli olan, evlatlarımızın camilerden uzak kalmamasıdır."



Emekli baş vaiz Mustafa Akgül ise, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, her yıl Kutlu Doğum Haftası programlarında bir konunun öne çıkarılmasını, o konunun iyice işlenmesini uygun gördüğünü söyledi. Akgül, şöyle devam etti:



"Bu seneki konu 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' olmuştur. Bu, ne demektir? Birbirimize güvenmemiz gerektiğini anlamalıyız buradan. Efendimiz, (Müslüman, bütün insanların, özelde Müslümanların, elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir) buyuruyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek çok güzel, çok iyi bir şeydir elbette. Ama dürüstlük ve güvenilir olmak, insanlar arası ilişkilerde en az diğer ibadetler kadar önemlidir."



- Kayseri