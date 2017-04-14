Müftü Arvas'tan Okul Ziyareti

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, "Van Okuyor" projesi kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor.



Karpuzalan İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Arvas, okul bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilere hitap eden Arvas, "Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim için çok önemlisiniz. Sizlerin buralara gelmenize vesile olan anne ve babalarınıza teşekkür ediyorum. Sizin gibi zeki çocuklar yetiştirdikleri için anne ve babalarınızı tebrik ediyorum" dedi.



Arvas, Peygamberimizin (sav) "İyiliğe Anahtar, Kötülüğe Kilit Olmak" hadis-i şerifini öğrencilere hatırlattıktan sonra onlara kitap hediye etti. - VAN