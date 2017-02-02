Müezzinoğlu, Yerel Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin yapılması planlanan refarandumla ilgili, "Millet, muhtarını mahallesinin, belediye başkanını ilçesinin tek adamı olarak seçiyor. Bu da cumhurun başkanı. Şayet cumhur varsa, bu da cumhurun başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir adına tek adamdır. Bu da aynı şekilde bir tarafta Meclis, bir tarafta milletin yüzde 50'den fazlasının kaderiyle ilgili yetki verdiği kişidir." dedi.



Müezzinoğlu, Esenyurt'ta Hasırlı Konya Mutfağı'nda düzenlenen toplantıda yerel gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin anayasa değişikliği ve Cumhıurbaşkanı seçimiyle ilgili sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, refarandumda "evet" ya da "hayır" diyecek olanın demokrasi adına değerli ve saygın olduğunu söyledi.



Referandumda "evet"e ihtiyaç olduğunu ve bunun nedenlerini anlatan Müezzinoğlu, 1970 yılından beri Türkiye'de parlamenter sisteme vesayet odaklarının çok kolay müdahale ettiklerini gördüğünü dile getirdi. Milletin bunun ağır bedellerini ödediğine dikkati çeken Bakan Müezzinoğlu, refarandumun ardından "evet" çıkarsa güçlü bir sistemin ortaya çıkacağına dikkati çekti. Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"Şimdi milletin vicdanının yüzde 50'den fazlası, güçlü bir sisteme destek verdiği, bu güçlü sistemin milli iradeyi koruduğu güçlü ve istikrarlı bir döneme vesile olacaktır. Dolayısıyla bana göre bundan sonra Türkiye'de kimse vesayeti, dışarıdan müdahaleyi konuşamayacağı, konuşssa bile uygulayamayacağı istikrarlı ve güçlü bir döneme vesile olacak."



Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili eleştirilere değinen Bakan Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Millet muhtarını mahallesinin, belediye başkanını ilçesinin tek adamı olarak seçiyor. Bu da cumhurun başkanı. Şayet cumhur varsa, bu da cumhurun başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir adına tek adamdır. Bu da aynı şekilde bir tarafta Meclis, bir tarafta milletin yüzde 50'den fazlasının kaderiyle ilgili yetki verdiği kişidir. 7 Haziran sonuçlarında bu ülkenin Başbakanı kim olacağını kim biliyordu? 7 Haziran sonuçlarını gördük. Yüzde 41, yüzde 25, yüzde 13… Bu ülkenin milletin sorumlusu kimdi? Sorumlusu belli değil. Millet adına sorumluluğu ve yetkinin bilinmediği bir sistem, milleti güçlü yarınlara taşımaz. Burada 18 yaşındaki bir genç kızımız, delikanlımız, işsizimiz, işverenimiz, hastamız, yaşlımız, elini vicdanına koyuyor ve en az 25 milyon oyun vicdanıyla ülke adına 5 yıllık sorumluluk üstleniyor. Dolayısıyla bunun en güçlü yanı sistemin gücüdür."



Anayasanın 4 maddesine dokunulmadığına dikkati çeken Müezzinoğlu, CHP'nin anayasa değişikliği ve refarandumla ilgili açıklamalarını eleştirdi. MHP içerisindeki muhalefet iddialarıyla ilgili soruya ilişkin de Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi:



"Bu bir parti seçimi değil, parti tercihi yapmıyor seçmen. Seçmen bundan sonraki 50'li 100'lü yıllarda ülkenin sistemiyle ilgili bir tercih yapıyor. Burada HDP'nin, MHP'nin, AK Parti, CHP'nin içinden de 'evet' ve 'hayır'lar olabilir. Bu tamamen milletin gelecek kaderiyle ilgili bir seçim yoksa partisinin seçimi değil. AK Parti ve MHP, bunu milelte götürmekle ilgili bir karar aldı. Milletin kaderiyle ilgili bir sistem millete gidiyor. İster 'evet', ister 'hayır' der. Bugün 58 milyon seçmenimiz, siyasilerden daha iyi dünyayı da, kendi geleceğini de görüyor. Elini vicdanına götürecek, aklıyla analiz yapacak.Sandıkta oyunu kullanacak."



İşsizliğe çözüm projeleri



İşsizlik oranlarında artış olduğuna da değinen Bakan Müezzinoğlu, istihdam projeleriyle ilgili bilgi verdi. Müezzinoğlu, geçen yıl 15 Temmuz'dan sonra, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarındaki yansımalarında işsizlik oranlarında, bir artış olduğunu aktardı. Müezzinoğlu, şu anda işsizlik oranlarının 11.8'lere geldiğine işaret ederek, özellikle 2017'de istihdam etmeleri gereken yaklaşık 900 bin istihdam teşviki olduğunu söyledi. Geçen yıl 900 binin 500 binini yakaladıklarını ancak 400 bin açık olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, şöyle konuştu:



"Bu açığı kapatacak, 1-1.5 milyon kişiye yeni istihdam alanına teşvik geliyor. İş-Kur bünyesinde bu anlamda kadınlarımız, engellilerimiz, dezavantajlı gruplar dahil, 1 milyon gencimize asgari ücret üzerinden maaşının yarısı bizden olacak. Patrona 'Yarısını İş-Kur veriyor, diğer yarısını senden talep ediyorum' diyecek. Dolayısıyla bu anlamda hem istihdam edecek olanın maliyetlerini düşürüyoruz hem de istihdama talip olan gençlerimize ve kadınlarımıza, engellilerimize 1 yıl süresince, 890-900 lira ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak genç ve dezavantajlı gruplarımıza destek olarak 1 yıl süresince vereceğiz. Dolayısıyla hem işverenin istihdam yükünü hafifleterek daha çok istihdama teşvik edeceğiz hem de işsiz kardeşlerimizin daha kolay iş bulmalarına destek olacağız."



İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği İYGAD Başkanı Mehmet Mert, Bakana yerel gazetecilerin taleplerini ve sorunlarını içeren bir dosya sundu.